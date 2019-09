Fürstenau. Ein harmonisches Fest der Kulturen feierten in Fürstenau auf der Schlossinsel Menschen aus 20 Nationen. Sie haben in Fürstenau und Umgebung ihren neuen Lebensmittelpunkt gefunden. Gegenseitig zeigten sie nun den Gästen ihre kulturelle Vielfalt.

Zum Auftakt des Festes gab es Puzzleteile für die Besucher. Je vier ergaben ein Bild. Bei der Suche nach den passenden Teilen kamen die Menschen miteinander ins Gespräch und lernten sich zwanglos kennen – eine Aktion, die gut ankam.



Ständig umlagert war unterdessen die kulinarische Meile mit Spezialitäten aus den Herkunftsländern der Beteiligten. Dabei verzichteten die Organisatoren im Sinne der Abfallvermeidung auf Einweggeschirr. Gegen Pfand gab es Schalen und Besteck.

Das sechsstündige Bühnenprogramm begann mit dem Kinderchor der Grundschule Fürstenau. Unter der Leitung von Renate Hundrup zeigten die Kleinen einen Tanz. Und mit einer gelungenen Tanzvorführung vom Studio My Art ging es gleich weiter.

Nach diesem Auftakt dankte Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken dem Organisationsteam mit Antigone Mally an der Spitze für das Engagement. Ihr und den Mitstreitern sei es gelungen, eine Willkommenskultur zu schaffen, die von Herzlichkeit geprägt sei. Die Neuankömmlinge fühlten sich in Fürstenau wohl. Sie bereicherten so die Gesellschaft. An die Gäste gerichtet erklärte er: „Herzlich willkommen hier im Herzen unserer Samtgemeinde. Nicht nur weil hier die Samtgemeindeverwaltung und das ehemalige Amtsgefängnis ihren Sitz haben oder hatten, sondern weil das hier ein Wahrzeichen unserer Samtgemeinde ist, für die sich ganz viele Bürger einsetzen.“

Verlass auf das Team

Antigone Mally ergriff ebenfalls das Wort. „Ich bedanke mich herzlich bei unserem Team. Ich kann mich auf diese Leute hundertprozentig verlassen“, freute sie sich. Antigone Mally führte dann durch das weitere Bühnenprogramm, stellte die Akteure vor und lobte deren Engagement und erklärte:

„Mein Ziel ist ein Fest, das sich jedermann leisten kann.“ Antigone Mally, Organisatorin des Festes der Kulturen

Das erklärte sie mit Blick auf die Tatsache, dass die Akteure ohne Gage auftraten und auch das Essen kostenlos war, wenngleich natürlich eine kleine Spende erwünscht war. Es gehe im Leben nicht nur um das Verdienen, sondern auch darum, einmal zu entspannen und gemeinsam Freude zu haben, betonte Antigone Mally.

Anzeige Anzeige





Im Rahmen des Programmes traten dann unter vielen anderen die Sängerin Irina Kichimasova aus St. Petersburg auf, das Fitnessstudio Pro Aktiv führte Zumba vor, das Saxofontrio Saxset war im Einsatz, und die Gitarrengruppe Zwlbb (Zusammenwas tun in Ibbenbüren) begeisterte mit plattdeutschen Liedern. Die Kinder probierten sich unterdessen im IGS-Schulzirkus aus oder fuhren Karussell. Kurz: Es war ein gelungener Tag