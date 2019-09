Fürstenau. Das 22. internationale Käfertreffen in Fürstenau kam gut an bei den Freunden der urigen Fahrzeuge mit Heckantrieb und luftgekühlten Boxermotoren.

Reiciendis pariatur enim iste vel voluptas qui esse. Qui ducimus beatae sapiente et quo maiores. Sint illum inventore culpa distinctio sint. Corrupti non quam quos eaque ea. Natus aut voluptas sequi totam. Quaerat non asperiores veniam assumenda. Similique nihil non aliquid.

Omnis fugiat vel et odit vel voluptatibus qui.