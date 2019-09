Fürstenau. Das ehemalige Fürstenauer Amtsgefängnis, das seit kurzem ein Erlebnishotel ist, war der passende Ort der Krimilesung von Melanie Jungk und Harald Keller. „Gefängnisdirektor“ Werner Pries hieß als Überraschungsgast Anita Dirkmann willkommen, die in plattdeutscher Sprache einen Teil der Fürstenauer Geschichte lebendig werden ließ.

Der Krimiabend bei schummeriger Illumination war wieder ein besonderes Erlebnis für die Zuhörer. Die gebürtige Fürstenauerin Melanie Jungk eröffnete die Lesung und stellte zunächst ihre Werke und die Protagonisten vor. In ihrem bereits vierten Fürstenau-Krimi "Ekeltod" lässt Jungk erneut Jasmin Krüger und Arne Meyer, die beiden Kommissare aus Hannover, in der Nordkreisstadt ermitteln.

Weil das Duo in den ersten drei Romanen aufgeklärt hat, sollen Krüger und Meyer zum Dank zu Ehrenbürgern ernannt werden. Das Burgfest in Fürstenau ist genau der richtige Rahmen dafür. Während die Kommissare in dem zum Hotel umgebauten Gefängnis friedlich schlafen, verliert wenige Schritte entfernt ein Mann sein Leben. Und wieder sind sie mittendrin in den Ermittlungen... Wie der Kriminalroman „Ekeltod“ endet, müssen die Leser aber selbst heraus finden.

Genau so ist es mit den Werken von Harald Keller. Er machte es ebenfalls spannend, verriet aber nicht, wie es im "Rendezvous mit dem Ropenkerl" zu Ende ging. Und auch „Ein schöner Tag für den Tod“ mit seinen zahlreichen versponnenen Handlungsfäden blieb ohne Auflösung.



Nach dem ersten Block der Krimilesung informierte Anita Dirkmann in plattdeutscher Sprache über Fürstenauer Gerichtsbarkeit. Die letzte in Fürstenau stattgefundene Hinrichtung am 7. Juli 1835 mit dem Schwert sei gut dokumentiert. Weiterhin erinnerte sie an Richter Parisius und seinen Gerichtsdackel Sauser, dem inzwischen vor dem Gefängnis ein Denkmal gesetzt wurde.

Um im Gegensatz zu den Romanlesungen auch einmal eine Geschichte zu Ende bringen zu können, lasen die Krimiautoren nach der Pause Kurzgeschichte. Melanie Jungk las „Weißt Du, was Dein Nachbar macht“ aus ihrer Kurzgeschichtensammlung "Autorin mit Hut". In der Geschichte geht es um Nachbarschaften und Charaktere, ein Unglück und die Entdeckung ganz besonderer Pflanzen in einem Garten.