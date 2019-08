Die acht Musiker des Ensembles Olla Podrida haben sich besonders der Musik des Mittelalters verschrieben. Foto: Ensemble Olla Podrida

Börstel. "Musik aus alten Zeiten... von Pflanzen, Tieren und Menschen", so heißt der Titel für das Konzert des Ensembles für alte Musik "Olla Podrida" in der Klosterkirche im Stift Börstel am Samstag, 14. September 2019, um 18 Uhr.