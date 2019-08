Fürstenau. Es ist eines der größten Bauprojekte seit langer Zeit in Fürstenau: Für eine Summe sieben bis acht Millionen Euro wird das katholische Alten- und Pflegeheim St. Reginen-Stift in weiten Teilen neu gebaut. Damit einher geht der Umzug der Fürstenauer Tafel und der Bewohner des Stiftes im September und Oktober. Überdies wird sich der Konvent der Franziskanerinnen vom heiligen Märtyrer Georg zu Thuine im St. Reginen-Stift auflösen.

