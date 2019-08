Fürstenau. Mit dem Traditionsverband der Pommernkaserne, RK 31, hat sich - unter anderem neben den Beetpaten - eine weitere Gruppe gefunden,die sich für den Fürstenauer Schlosspark engagieren will.

Der Traditionsverband der Pommernkaserne wird sich um die beiden Ehrendenkmale für die Gefallenen und die Opfer der Kriege von 1864/66 bis 1939/45 kümmern. Das ältere Denkmal steht im Park neben dem Spielplatz, das jüngere Denkmal auf der sogenannten Sternschanze, einem ehemaligen Verteidigungsbauwerk.

Der erste Arbeitseinsatz findet am Freitag, 30. August, ab 17 Uhr statt. Weitere Helfer sind herzlich willkommen. Zu einer Vorbesprechung trafen sich jetzt der Vorstand der Reservisten mit dem Vorsitzenden Guido Bunk mit Bürgermeisterin Manuela Nestroy. „Ich habe mich gefreut, dass ihr hier ein bisschen was bewegen wollt - gerade hier bei den Ehrenmalen oder Kriegerdenkmalen. Die Initiative finde ich ganz toll. Bei der Aktion „Wir für den Schlosspark“ sind diese Dinge nicht gerade im Fokus“, sagte Manuela Nestroy, die auch ihre und die Unterstützung der Stadt Fürstenau signalisierte. „Wenn ihr diese Bereiche in eure Hände nehmen wollt, ist das eine Supersache“, betonte die Bürgermeisterin.

„Wir freuen uns, dass die Idee, hier aktiv zu werden, so gut angekommen ist", so Guido Bunk, „wir wollen am Tag des offenen Denkmals hier Führungen anbieten." Aber dafür müsse man zunächst einen Arbeitseinsatz durchführen. „Das wir nicht alles auf einmal hinbekommen, ist uns auch klar“, sagt Bunk. Die Reservisten haben sich vorgenommen, die Anlagen regelmäßig zu pflegen und für Ordnung zu sorgen.