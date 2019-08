Fürstenau. Ein geselliger Nachmittag für die ganze Familie wurde das 45. Fußballturnier der „Aktion Mensch“ zugunsten des Vereins für heilpädagogische Hilfe (HpH) Bersenbrück.

Im Vordergrund standen neben dem guten Zweck vor allem auch Spiel und Spaß. Mehrfach kreiste die bewährte Sammelmilchkanne, die dabei fleißig gefüllt wurde. Das Turnier gewann die erste Mannschaft des Heiamtvereins Settrup.

Der Schützenverein St. Hubertus Andervenne mit seinem Präsidenten Paul Brinkers richtete das Turnier auf dem Sportplatz des Sportvereins Heidekraut in Andervenne aus. Bereits um 13 Uhr ging es mit den Vorrundenspielen in Gruppe A mit Andervenne, HpH, Settrup I und Fürstenau sowie in Gruppe B mit Handrup. Settrup I und Höne los. Für die Halbfinales qualifizierten sich dabei Fürstenau, Settrup I, Andervenne und Höne.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel...

Das Endspiel bestritten Settrup und Fürstenau, welches Settrup mit 1:0 für sich entschied. Im Spiel um den dritten Platz holte sich Andervenne den Sieg gegen Höne erst im Elfmeterschießen. In der Pause gab es ein Dosenschießen mit dem Fußball. Hier siegte Settrup I.

Für den Verein der HpH dankten Vorstand Hubert Diers, zuständig für den Fachbereich Sport, sowie Petra Böske, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, den Gastgebern. „Ich finde es gut, dass der Schützenverein Andervenne den Stammtisch Andervenne abgelöst hat und sich engagiert. Damit konnte hier heute das 45. Turnier über die Bühne gehen. Man sieht, dass der Schützenverein das Turnier mit viel Engagement angepackt hat“, sagte Diers. Er sprach die Hoffnung aus, dass dieses Turnier noch lange Bestand haben werde. Durch die generierten Mittel kommen Gelder zusammen, mit denen Aktionen finanziert werden können, für die es anderweitig keine Mittel gebe.

Wiedersehen nächstes Jahr in Handrup

Paul Brinkers, der das Turnier zusammen mit seinem Team organisiert hat, dankte der Volksbank und der Firma Getränke Könning für die Unterstützung. Die schmucken Pokale, überreicht von Bürgermeister Reinhard Schröder, spendete der Schützenverein. „Ich freue mich, dass ihr alle nach Andervenne gekommen seid“, sagte Schröder, verbunden mit einem Dank an die Organisatoren. Im kommenden Jahr findet das Turnier in Handrup statt.