Berge. Bei der Feierstunde zum Abschluss des Julius-Clubs, einer Aktion der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen, gab es Urkunden und Geschenke. Und obendrein 50 Euro für die Klassenkasse, über die sich die 7b der Oberschule Berge freut.

Nach acht Wochen Club-Zeit wurden die erfolgreichen Julius-Club-Teilnehmer bei der Abschlussfeier mit einem entsprechenden Diplom und einem Geschenk belohnt. „Dieses Jahr erhalten die Kinder und Jugendlichen coole, neongelbfarbene Schnürsenkel mit Julius-Aufdruck“, informierte Andrea Webering von der katholischen öffentlichen Bücherei Berge. Am Tauschtag, jeden Mittwoch, war immer viel los in der Bücherei. Und es wurde mit Bogenschießen, Grillen, Kochen und Kino auch noch mehr unternommen.

Auch Vielleserdiplome vergeben

Wer ein Buch durchgelesen hatte, durfte sich über eine Belobigung freuen. Ab zwei gelesenen Büchern gab es eine Urkunde, ab fünf gelesenen Büchern ein Vielleserdiplom. Aber auch wer nur ein Buch gelesen hat, wurde belohnt. Die Klasse mit den meisten Teilnehmern erhielt 50 Euro für die Klassenkasse, die die Klassensprecherin Lea Rumpke entgegen nahm. Den Preis errang wie im vergangenen Jahr die Klasse 7b mit Klassenlehrerin Marion Schwegmann. Aus dieser Klasse haben acht Schüler aktiv teilgenommen und zusammen 26 Bücher gelesen.

Swea Stockelmann "verschlingt" 20 Bücher

Den Preis für die am meisten gelesenen Bücher erhielt Swea Stockelmann. „Eine wirklich eifrige Leserin, die auch schon im vergangenen Jahr diesen Preis gewonnen und diesmal ihren Rekord vom letzten Mal mit jetzt 20 Büchern aber noch übertroffen hat“, lobte Andrea Webering. Zusätzlich gibt es im nächsten Zeugnis einen Eintrag über die Teilnahme am Julius-Club. Der Julius-Club ist eine gemeinsame Initiative der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen in Kooperation mit der Akademie für Leseförderung Niedersachsen.

„Aus 100 Titel durften sich die Schüler Bücher zum Lesen aussuchen. Die 23 Berger Schüler haben insgesamt 84 Bücher gelesen. Der Favorit war „Herzsturm – Sturmherz“, gefolgt von „Der große schwarze Vogel“.

Andrea Webering dankte Marion Schwegmann von der Oberschule in Berge, der ehrenamtlichen Büchereimitarbeiterin Luisa Czenskowsky und Pastor Christoph Scholz für Engagement und Unterstützung.