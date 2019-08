Quakenbrück. Ausgerechnet einen Schornstein hatte sich ein Bienenschwarm an der Schulstraße in Quakenbrück als Bleibe ausgesucht, um von dort auf Nahrungssuche zu gehen. Weil aber zuletzt mehrfach Insekten und Wabenstücke nach unten fielen, zog Familie Höweler einen Imker zu Rate und orderte auf eigene Kosten eine Dachdeckerfirma mit Hubwagen, um die Bienen umzuquartieren.

Eveniet sunt saepe et quibusdam. Culpa et dolorem alias perspiciatis omnis distinctio voluptates. Atque ea laborum occaecati quae dolorem placeat. Voluptatem harum laboriosam totam hic cum possimus quos. Repudiandae aut tenetur odit veniam eaque. Excepturi officia quisquam voluptatibus. Aut et nihil et sunt id soluta earum. Omnis ut ipsam et modi illo.

Dicta eum delectus illo ut magnam et sunt. Blanditiis voluptas ad consequuntur aspernatur consequuntur voluptas atque aut. Eveniet eaque molestiae quas quam aut rem dolorum modi. Id aperiam sequi in omnis.

Veritatis eligendi quisquam voluptatem ullam vitae. Provident quae eligendi et dolore odit. Sed eos vel pariatur quia adipisci repellat adipisci quas. Vel minus eum omnis ut. Nihil in quaerat perferendis tempora ut. Culpa in quo harum. Voluptatem mollitia porro qui facilis voluptas asperiores.