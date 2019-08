Börstel. Aus erster Hand erkundigten sich jetzt die Mitglieder der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landkreis Osnabrück über den aktuellen Stand und die Perspektiven der Arbeit im Lernstandort Grafelder Moor/Stift Börstel.

"Wir sind völlig begeistert von dem, was hier möglich ist und was möglich sein kann" betonte die Kreistagsabgeordnete Anna Kebschull, als sie zusammen mit ihren Fraktionskollegen eine fast fünfstündige Tour durch die verschiedenen Angebote im Grafelder Moor und auf dem Gelände des Stiftes Börstel hinter sich hatte. Es seien umfangreiche Synergien erkennbar, denen man sich widmen wolle, so die designierte Landrätin.

"Der Wald finanziert das Stift"

Der Lernstandort mit den Angeboten in der alten Grafelder Schule, dem Freilandlabor inmitten des Moores sowie dem freiweltlichen Stift Börstel biete vor allem für Schulklassen zahlreiche Möglichkeiten zum fächerübergreifenden Lernen in den Bereichen Ökologie, Religion und Geschichte, erklärte die Leiterin des Stifts Börstel, Äbtissin Britta Rook. Die Politiker, die sich aus dem gesamten Landkreis Osnabrück auf den Weg in den nördlichsten Bereich des Osnabrücker Kreisgebietes aufgemacht hatten, bot sie einen kurzen Abriss über die Geschichte, das Leben und Arbeiten und Beten in dem fast 800-jährigen Stift. Der Grafelder Lernstandort und das Stift seien im "Regionalen Umweltzentrum Osnabrücker Nordland" verankert.

Das Stift Börstel biete mit den Übernachtungsmöglichkeiten in den Jugendgästehäusern und der Tagungsstätte des Stiftes kombiniert mit den inhaltlichen Angeboten des Lernstandortes für Schüler aller Altersklassen ideale Möglichkeiten der inhaltlichen Arbeit. Sie seien immer wieder Ziel von Projektwochen oder Klassenfahrten, so Britta Rook. Das Stift, dass heute eine selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts sei, trage die Besonderheit in sich, dass sich das Stift durch den Betrieb selber finanzieren müsse. So seien gesunde und gut bewirtschaftete Waldflächen des Stiftes für die Arbeit unerlässlich, so die Äbtissin. "Wer von den Abgeordneten weiß das?" fragte dazu Anna Kebschull.

Fehler bei der FFH-Kartierung

Die aktuellen Planungen zur Umsetzung der FFH-Gebiet auch im Bereich des Stiftswaldes würden das Stift zukünftig vor mehr Probleme stellen. Britta Rook: "Wenn künftig rund 25 Prozent des Walds nur noch eingeschränkt genutzt werden kann, ist das ein echtes Problem". Hinzu komme, dass definitiv an mehreren Stellen falsch kartiert worden sei. "Wo die Planer einen Heimsimsen-Buchenwald einzeichnen, stehen tatsächlich stattliche Eichen". Hier sei dringend nachzuarbeiten und zu bedenken "Der Wald finanziert das Stift" betonte Britta Rook.

Im Lernstandort in der Grafelder Schule und im Freilandlabor des Moores hatten zuvor Rolf Wellinghorst und Udo Hafferkamp die Kreispolitiker über die Entstehungsgeschichte des mehr als 40 Jahre alten Bildungstandorts informiert. Udo Hafferkamp als Mitbegründer des Lernstandortes begeisterte die Kreispolitiker als ehemaliger Berger Schulleiter und Naturschutzbeauftragter des Landkreises dabei ebenso mit seinem profunden Wissen wie Rolf Wellinghorst, der die Lernstandorte als abgeordneter Lehrer seit den achtziger Jahren begleitet. Auch Guido Holtheide, mittlerweile zertifizierter Bio-Landwirt, brachte sich mit neuen konzeptionellen Ideen in die Zukunftsüberlegungen zum Lernstandort ein.

Umweltbildung für Kinder erlebbar machen sei eine der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft, so Christiane Achelwilm, die seit Mai als neue Natur- und Waldführerin stundenweise für die Samtgemeinde Fürstenau die Arbeit der Lernstandorte unterstützt. Die Politiker der grünen Kreistagsfraktion waren sich einig, dass dieses nicht der letzte gemeinsame Ausflug in den Börsteler Wald gewesen sein soll.