Fürstenau. Mit der Preisübergabe ging die dritte Fürstenauer Gastro-Tour jetzt zu Ende. Annähernd 600 Teilnehmer traten in die Pedale, von denen fast 40 Prozent von auswärts kamen. Darunter über 50 Bippener, über 40 Berger und fast 40 Merzener. Sechs Pedaleure wurden aus Baden-Württemberg verzeichnet.

Im Rahmen der Preisübergabe dankten Bürgermeisterin Manuela Nestroy und der Leiter des Fachdienst Bürgerservice und Soziales, Thomas Wagener, dem Organisationsteam mit Sandra Fenstermann und Anke Höpker ebenso wie den beteiligten Gastronomen mit ihren Teams, die mit den kleinen Leckereien und den ausgelobten Preisen zum Gelingen der Aktion beigetragen haben.

Glückliche Gewinner, zufriedene Gastronomen

Bei den drei bisherigen Gastro-Touren war eine stete Steigerung zu verzeichnen. „Die Tour war eine ganz tolle Sache“, freute sich die Bürgermeisterin, die zusammen mit den Wirten die Preise übergab. Es gewannen Gerrit Knegtering aus Ankum ein Schnitzelbuffet im Gasthof Triphaus, Beate Schumacher aus Hollenstede ein Schnitzelessen im Gasthof Am Sellberg, Hildegard Dieker aus Grafeld ein Wildbuffet im Gasthof Reinermann, Josef Knobbe aus Kellinghausen einen Bauernteller im Ponyhof May, Claas Kuhnert einen Eisgutschein im Eiscafé Venecia, Leon Kuhnert aus Niederhall ein Frühstück im Hotel Am Markt, Achiraya Osterhage aus Fürstenau eine Buggy-Tour mit Essen im Uffz, Norbert Fritz aus Fürstenau ein Mittagsmenü in Antjes Gasthaus und Jürgen Schrandt aus Nortrup einen Verzehrgutschein im Dorfcafé Am Welperort.

Am 9. August 2020 geht es wieder los

Nach der Gastro-Tour ist vor der Gastro-Tour. Schon jetzt ist sicher, dass es im kommenden Jahr am Sonntag, 9. August 2020, wieder aufs Rad geht. Dann sind weitere Gastronomen mit dabei. Die Teilnehmer waren begeistert und wollen im kommenden Jahr auch wieder mitmachen. „Man trifft sich immer wieder, hat gute Laune und kommt ins Gespräch“, war einmütiger Tenor. Und über diese gut gelaunten Gäste freuten sich dann auch die Wirte.