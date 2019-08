Fürstenau. Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September 2019, informiert der Traditionsverband der Pommernkaserne Fürstenau (RK 31) über die Fürstenauer Denkmale für die Gefallenen und die Opfer der Kriege von 1864/66 bis 1939/45. Weiterhin kann die Bastion auf der Schlossinsel besichtigt werden.

„Wir sind von 13 bis 18 Uhr im Schlosspark zu Fürstenau gerne Ansprechpartner“, sagt der Vorsitzende Guido Bung. Stündlich bietet der Historiker Oberst a.D. Lothar Lenski entsprechende Führungen an. Unter fach- und sachkundiger Leitung können sich Interessierte informieren. Ebenfalls geöffnet ist das ehemalige Amtsgefängnis, jetzt Erlebnishotel, auf der Schlossinsel. Dieses Gebäude wurde kürzlich unter Denkmalschutzaspekten restauriert und der Öffentlichkeit weiter zugänglich gemacht. Dort gibt es Kaffee und Kuchen.

Der nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 in Fürstenau entstandene Kriegerverein hatte sich die Traditionspflege zur Aufgabe gemacht und somit beschlossen, ein Kriegerehrenmal für die im preußisch-hannoverischen Krieg 1866 und im deutsch-französischen Krieg wenige Jahre später gefallenen Soldaten errichten zu lassen. 1897 stellte der Verein den entsprechenden Antrag und bekam am 27. April des Jahres die Genehmigung, dieses Denkmal auf dem Marktplatz aufzustellen. Im Jahr 1938 wurde es in den Bürgerpark umgesetzt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war der das Denkmal krönende Adler verschwunden, den ein Fürstenauer Bürger in Sicherheit gebracht hatte. Er befindet sich derzeit in der Ausstellung des Heimatvereins und der RK 31 im Alten Rathaus.

Ein weiteres, 1924 zunächst für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs errichtetes Ehrenmal steht gegenüber dem Schloss auf der westlichen Seite des Bürgerparks auf der Sternschanze. Es erinnert jetzt an die Gefallenen und die Opfer des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Die auf vier Säulen aus behauenen Bruchsteinen gemauerte Kuppel mit einer Abdeckung aus Kupfer und einem Altar in der Mitte wird von den Tafeln mit den Namen der Opfer umrahmt. Zwei weitere Bronzetafeln erinnern an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. „Unseren Gefallenen und Vermissten zum ewigen Gedächtnis. Den Lebenden zur Mahnung. Die Stadt Fürstenau“ heißt es auf einer Tafel. Und die Inschrift für die Opfer des Nationalsozialismus beginnt mit: „Verdrängen hält die Erlösung auf. Sich erinnern bringt sie näher“. Die Sternschanze war ein Verteidigungsbauwerk (Ravelin), ein Vorwerk zur Burg, um Angriffe aus dem Bereich der Niedergrafschaft Tecklenburg abzuwehren.