Fürstenau. Viel Spaß macht den teilnehmenden Senioren ihr Treffen im zweiwöchigen Abstand im evangelischen Gemeindehaus. Mit Kaffee und Kuchen geht es los. Und danach kommen Karten- und Brettspiele auf den Tisch. Seit etwa 25 Jahren besteht dieser seinerzeit von Willi Günther gegründete Spielkreis.

Es muss um das Jahr 1994 gewesen sein, als Willi Günther im Namen der Arbeiterwohlfahrt diesen Spielkreis ins Leben rief. Damals trafen sich die Senioren im Pavillon bei den Altenwohnungen an der Breslauer Straße. Dort aber konnten sie eines Tages nicht mehr bleiben. Der Heimatverein bot ihnen ein neues Domizil im Alten Rathaus am Marktplatz an. Die Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss erwiesen sich aber nur als bedingt geeignet.

Und so erfolgte zwei Jahre später der Wechsel in das evangelische Gemeindehaus. Hier fühlen sich die Senioren sichtlich wohl. Nach Willi Günther übernahm bis in das Jahr 2015 Karin König die Regie. Seitdem kümmern sich Helmut und Renate Staroste um den Kreis. Zu Zeiten Willi Günters war auch Gertrud Wübbles engagiert mit dabei und unterstützte die Arbeit mit viel Engagement.

„Es ist ein offener Kreis. Wir schauen nicht auf die Konfession oder ob jemand überhaupt einen Glauben hat. Jeder ist willkommen“, betont Pastorin Anke Kusche. Gertraude Altmann, die mit ihren 91 Jahren das älteste Mitglied ist, erinnert sich noch gut an die Anfänge. Es gab Halbtagesfahrten, unter anderem nach Bad Oeynhausen, zur Thülsfelder Talsperre oder zum Speicherbecken in Geeste. Noch immer finden die beliebten Weihnachtsfeiern mit Vorträgen statt. Einmal im Jahr gibt es eine großzügige Spende an die Kirchengemeinde.

Gespielt wird Skat, Doppelkopf oder Rommé, Mensch ärgre dich nicht sowie Mühle oder Dame gespielt. Unterhaltung und der Austausch von Neuigkeiten stehen auch hoch im Kurs. „Zwischenmenschliche Kontakte sind sehr wichtig“, so Anke Kusche. Weitere Informationen bei Helmut und Renate Staroste, Telefon: 05901 1541.