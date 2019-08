Hollenstede/Buenos Aires. Die gebürtige Hollenstederin Nicole Klostermann lebt mit ihrer Familie in Argentinien. Regelmäßig berichtet sie für das Bersenbrücker Kreisblatt über ihren Alltag in Südamerika. Hier die 16. E-Mail aus Argentinien.

Praktischerweise haben die Argentinier ein, wie ich finde, sehr lustiges Wort für ein riesiges Chaos: „Quilombo“. Gott sei Dank und zurecht, denn gäbe es das Wort noch nicht, dann müsste es flott erfunden werden. Ein bisschen „Quilombo“ ist in Argentinien ja immer, aber zurzeit eben halt noch etwas mehr als sonst. Denn wir befinden uns im Wahljahr, im Oktober wird die Regierung neu bestimmt. Eine Besonderheit dabei sind in Argentinien allerdings die Vorwahlen, die letzte Woche stattfanden. Sie haben zwar nicht viel zu sagen, außer dass sich die Parteien schon einmal warmlaufen und ausloten, wie es für sie ausgehen könnte.

Was sind schon Nachnamen?

Das Hauptrennen findet dieses Mal zwischen dem konservativen Präsidenten Mauricio Macri und den linken Herausforderern um Macris Erzfeindin Cristina Fernández de Kirchner statt.

Da sich die Argentinier selten mit Nachnamen aufhalten, sind auch die Wahlplakate übersichtlich. Da lächeln uns wahlweise irgendein Felipe oder ein Axel an, Präsident Mauricio gibt sich gerne volksnah und posiert vor einem Klärwerk, und auch Cristina und ihr Kompagnon Alberto grinsen fröhlich an den Straßenrändern des Landes. Alberto erinnert mich mit seinem Schnäuzer etwas an Johann Lafer, und er würde gerne Präsident für die Linken sein. Cristina möchte Vizechefin werden und war bereits bis 2015 Präsidentin Argentiniens.

Zwielichtige Geldlieferungen

Dass die beiden sich gegenseitig am liebsten die Pest an den Hals wünschen würden, können die Wähler getrost glauben, denn Cristina hat es während ihrer damaligen Amtszeit mit der Staatskasse nicht ganz so genau genommen. Über Nacht war sie plötzlich nicht nur stinkreich, gegen sie wurden auch unzählige Verfahren wegen Korruption und Bestechung eingeleitet, und ein renommierter Staatsanwalt, der Anklage gegen Cristina Kirchner erheben wollte, lag ganz zufällig am Abend vor dem Prozess erschossen in seiner Wohnung. Schlussendlich tauchten noch Tagebücher von Cristinas Chauffeur auf, in denen er fein säuberlich zwielichtige Geldlieferungen notiert hatte, die er für die damalige Präsidentin bei Nacht und Nebel durch die Hauptstadt fahren musste. Cristinas Vorteil mag bei den Vorwahlen allerdings gewesen sein, dass sie mittlerweile so viele Schönheitsoperationen hinter sich hat, dass sie sowieso keiner mehr wiedererkennt.

Peso ging in den Keller

Stoff also wie billigster Hollywood-Trash, dagegen ist sogar Donald Trump ein harmloser Messdiener. Nun haben Cristina und Alberto es vergangene Woche tatsächlich geschafft, die Vorwahlen klar für sich zu entscheiden. Klärwerk hin oder her, Macri sah am Wahlabend ziemlich alt aus. Zugegebenermaßen hatte er sich in der letzten Zeit wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, aber das hatte nun auch niemand erwartet. Als Folge rauschte jedenfalls der argentinische Peso in den Keller und war am nächsten Tag plötzlich 30 Prozent weniger wert. Meine Freundin riet mir panisch zu Hamsterkäufen, man wisse schließlich nicht, was noch komme. Am Nachmittag war in der Tat der halbe Supermarkt wie abgegrast, die Regale waren leerer als das Schnapsregal des örtlichen Edeka nach einer Woche Wacken.

Wie viel kostet eine Lampe?

Eine andere Freundin wollte sich eine Nachttischlampe kaufen, musste den Laden allerdings ohne Lampe wieder verlassen. Der Verkäufer war nicht in der Lage, ihr zu sagen, wie viel die von ihr ausgesuchte Lampe aktuell denn wohl wert sei. Mein Gehalt rechne ich übrigens schon länger nicht mehr in Euro um, denn dann würde ich aus dem Heulen gar nicht mehr rauskommen.

So sieht es in Argentinien momentan aus, und bis zur Wahl im Oktober wird sich wohl nicht viel ändern. „Quilombo“ bedeutet übrigens wörtlich übersetzt „Puff“.

