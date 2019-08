Fürstenau. In kleinen Schritten kommt die Neugestaltung der Fürstenauer Innenstadt voran: Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Digitales hat empfohlen, die Planungsleistungen für die Sanierung der Großen Straße einschließlich Marktplatz und der Kleinen Straße öffentlich auszuschreiben. Überdies soll eine Arbeitsgruppe aktiv werden und auf der Grundlage des Einzelhandelskonzeptes einen Masterplan entwickeln, der im Sanierungskonzept einfließen soll.

