Berge. Drei Jahre nach dem Start des Umbaus ist es endgültig geschafft: Alle Räume der ehemalige Hausmeisterwohnung an der Grundschule in Berge sind zu Differenzierungsräumen für den Unterricht umgebaut worden. Der Elternrat hatte passend zu diesem Anlass einen bunten Kranz für den Eingang gebunden.

Als die Hausmeisterwohnung in der Grundschule Berge frei wurde, meldete das Lehrerkollegium sofort Bedarf an. Aus den Wohnräumen sollten Differenzierungsräume entstehen, die für kleinere Lerngruppen genutzt werden können. Durch viel Eigeninitiative und der Hilfe von zahlreichen Spendern und Unterstützern konnte dieser Plan schließlich umgesetzt werden.



Der letzte Feinschliff

2016 wurde mit dem Obergeschoss gestartet, das die Schule bereits seit dem Beginn des neuen Schuljahres 2017 nutzt. Ein Jahr später war auch das Untergeschoss fertiggestellt. In diesem Jahr wurde der letzte „Feinschliff“ getätigt. Dazu gehört unter anderem der Einbau einer Küche.

Vor allem mit Hilfe von Verkaufsständen auf dem Berger Herbstmarkt, aber auch durch Sparschweine in den Bäckereien und durch die Hilfe vieler Eltern und des Fördervereins konnte ausreichend Geld gesammelt werden. Der Spendenstand ließ sich in den Fenstern der Grundschule nachverfolgen.

Dank an den Bürgermeister

Weiterhin halfen Lehrkräfte gemeinsam mit den Eltern der Schulkinder bei den Renovierungsarbeiten, um so die Kosten niedrig zu halten. Auch die Gemeinde unterstützte das Projekt finanziell.

Ein besonderer Dank der Grundschule geht an Bürgermeister Volker Brandt, der gemeinsam mit seiner Familie viele Stunden bei den Umbauarbeiten verbrachte. Dank dieser Zusammenarbeit von vielen Seiten freuen sich die Grundschulkinder nun über vier Differenzierungsräume, die von allen gerne genutzt werden, wie die Lehrkräfte berichten. So finden hier unter anderem Gruppenarbeiten statt. Aber auch für die Förderschullehrkräfte ergeben sich viele Möglichkeiten, die Räume zu nutzen. Das Projekt sei „von allen für alle“, so Schulleiterin Ramona Kalvelage.