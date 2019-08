Bis direkt vor die Schule fahren viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto. Dort herrscht oft drangvolle Enge, so das es zu gefährlichen Situation kommen kann. Die vier Samtgemeinden im Nordkreis wollen sich nun des Themas Elterntaxi annehmen. Symbolfoto: dpa

Altkreis Bersenbrück. Am 27. August lädt der Arbeitskreis „Sicherer und kindgerechter Schulweg“ von 8.30 bis 16 Uhr zu einem öffentlichen Fachtag zum Thema „Elterntaxi“ in das See- und Sporthotel in Ankum ein. Auf dem Programm stehen ein Fachvortrag und mehrere Workshops. Vier Schulen aus der Region zeigen Wege, wie ein sicherer und kindgerechter Schulweg aussehen kann.