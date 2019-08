Therapiezentrum sind der Headliner beim Benefiz-Konzert Rock für Tibet am Bahnhof in Quakenbrück. Foto: Friso Gentsch/Therapiezentrum

Quakenbrück. Am 23. August gibt es in Quakenbrück wieder die Möglichkeit, Gutes zu tun. Das Open-Air-Festival „Rock für Tibet“ feiert in diesem Jahr bereits seine achte Neuauflage und wird erneut auf dem Gelände hinter dem Bahnhof in Quakenbrück stattfinden. Beginn ist um 19 Uhr. Auch in diesem Jahr erhoffen sich die Veranstalter wieder hohe Besucherzahlen, damit mit viel Geld für gemeinnützige Projekte in Tibet und Indien zusammenkommt.