Fürstenau. Die Stadt Fürstenau hat am Donnerstag beschlossen, die Turnhalle an der Bahnhofstraße aus Sicherheitsgründen für den Sportbetrieb zu schließen. Sie wird unter anderem von der Benedikt-Grundschule sowie von Sportvereinen genutzt.

