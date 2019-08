Das Team um Wolfgang Meyer ist derzeit dabei, die letzten Vorbereitungen für den Bauernmarkt abzuarbeiten. Foto: Jürgen Schwietert

Settrup. Die Arbeiten für den kommenden Bauernmarkt in Settrup gehen in die Endphase. Unter Regie von Wolfgang Meyer, Vorsitzenden des Arbeitskreises Bauernmarkt, wurden jetzt letzte Details für die kommende Veranstaltung am 8. September besprochen und die Aufgaben verteilt. Die Organisatoren erwarten wieder mehrere 1000 Gäste