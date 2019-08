Fürstneau. Das Schlauchbootrennen auf dem Fürstenauer Schlossteich hat sich als Sommerhighlight etabliert. Jetzt hatten wieder mehrere 100 Gäste und die Mannschaftsmitglieder der zwölf Teams viel Spaß. Es gab packende Rennen, kommentiert und angefeuert von Carsten Stratmann. Und der Schlossteich dürfte sich über die Sauerstoffzufuhr gefreut haben.

