Straßenbauarbeiten Am Gültum in Fürstenau kommen voran CC-Editor öffnen

Die Arbeiten am Ausbau der Straße Am Gültum machen so langsam Fortschritte. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Die Bauarbeiten an der Straße Am Gültum und an der Bürgerschützenstraße in Fürstenau zwischen der Einmündung Dalumer Straße (K117) und dem Kinderzentrum/ Schulreitsportgelände machen Fortschritte. Bis zum Schulbeginn sollen die pädagogischen Einrichtungen wieder erreichbar sein.