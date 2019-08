Rieste/Grafeld. Marco Wölfer aus Werau und Marcus Lübke aus Grafeld haben einiges gemeinsam. Sie sind beide gelernte Köche, sie sind viel in der Welt herum gekommen und haben sie jeweils ein "c" statt ein "k" im Vornamen. Was sie inzwischen trennt: Der eine tourt erfolgreich als "Mr. Rod" in aller Herren Länder, der andere arbeitet weiter als Küchenchef – aktuell im Rieste am Alfsee. Hier treffen die beiden am 9. August aufeinander. Marco Wölfer gibt aus alter Verbundenheit im Germanenland ein Konzert.

Es ist mehr als zehn Jahre her, dass Marcus Lübke und Marco Wölfer gemeinsam in der Küche standen. Das war in einem Nobelrestaurant im Seebad Heringsdorf auf Usedom. Der Grafelder war damals bereits Küchenchef und holte den gebürtigen Werdauer ins Team. Zwei Jahre lang arbeiteten der Sachse und der Niedersachse zusammen. Dann trennten sich die beruflichen Wege.

Mehr als eine Spinnerei

Marcus Lübke erinnert sich noch gut an die Begründung seines damaligen Kollegen: Er werde ohnehin nicht mit Kochen sein Geld verdienen. Er werde Sänger. "Ich habe das zuerst natürlich für eine Spinnerei gehalten", sagt Marcus Lübke. Umso größer sei dann die Überraschung gewesen, als er festgestellt habe, dass das Marco Wölfer eben nicht nur herum gesponnen habe. Er habe aus seinem Hobby einen Beruf gemacht und sei heute als Sänger sehr erfolgreich.

Zwei Jahre Vorarbeit

Und das kam so: Nach zwei Jahren intensiver Vorarbeit und Autorisierung durch das Management von Rod Stewart ging Marco Wölfer als "Mr. Rod" mit einer Live-Band im Januar 2014 zum ersten Mal auf Tour. Seither ging es stetig bergauf. Unter anderem ist Marco Wölfer in den USA, den vereinigten Arabischen Emiraten, Neuseeland, Südamerika und Hongkong aufgetreten. Bejubelt und zudem geschätzt. So unterstützt seit 2015 der ehemaligen Manager von Freddy Mercury und Elton John die Rod-Stewart-Show von Marco Wölfer, der in übrigens in Dresden bei einer Professorin an der Hochschule eine Gesangsausbildung für Rock- und Popmusik absolviert hat.

"Unplugged und sitzend"

Nun wird "Mr Rod" also am 9. August, 19.30 Uhr, als im Germanenland in Rieste auftreten – vermittelt von Marcus Lübke. Er werde allerdings nicht mit der kompletten Band auftreten, erklärt Marco Wölfer. Dazu reiche der Platz in Rieste nicht. Er werde stattdessen drei Musiker mitbringen und ein Konzert unter dem Titel "Unplugged und sitzend" geben:

Vor und nach dem Konzert wird für Marco Wölfer und Marcus Lübke sicher zeit bleiben, die ein oder andere Erinnerung auszutauschen. Ganz abgerissen ist der Kontakt zwischen den beiden in all den Jahren ohnehin nicht. Und wer weiß: Vielleicht kochen die beiden ja sogar noch mal zusammen.