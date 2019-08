Schwagstorf. Am Samstag, 10. August 2019, ist es wieder soweit. Dann feiern die Schwagstorfer wieder ihre traditionelle Familienkirmes. Anschließender lädt die Landjugend zu ihrer Beachparty ein.

Wie in den vergangenen Jahren arbeiten die Schwagstorfer Vereine und Verbände Hand und Hand, um den großen und kleinen Besuchern ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. „Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr wieder viele Gäste unsere Familienkirmes besuchen“, so die beiden Organisatoren Heiner Middendorf und Uwe Hummert. Wer eine Fahrgelegenheit benötigt, kann sich telefonisch bei Heiner Middendorf unter Telefon 7016 melden.

Die Kirmes beginnt um 16.30 Uhr mit einer Familienmesse unter freiem Himmel auf dem Schützenplatz (Stönneberg). Mitgestaltet wird die Feier von der Chorgemeinschaft. Bei schlechter Witterung findet der Gottesdienst in der neuen Schützenhalle statt.

Unterhaltungsprogramm für Alt und Jung

Nach dem Gottesdienst treffen sich dann alle auf dem großen Kirmesplatz, wo die Kinder im Sand spielen können. Die Erwachsenen haben die Chance, beim Knobeln Preise zu gewinnen oder einen Präsentkorb bei der Tombola. Für die Kinder gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit Kinderkarussell, Dosenwerfen, Wasserspielen und vielen anderen Aktivitäten. Eine besondere Attraktion wird ein Luftballonkünstler sein, der fingerfertig Figuren für die kleinen Gäste zaubert. Eine Drehorgel sorgt für die musikalische Umrahmung. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Um 21 Uhr wird es dann richtig interessant, denn dann dreht die KLJB Schwagstorf die Musik lauter. Dann beginnt nämlich die Kinderdisco, bei der die Kids im Sand so richtig „abrocken“ können.

Im Anschluss an die Kinderdisco findet die inzwischen schon legendäre Beachparty statt, die von der Landjugend organisiert wird. Die Veranstalter laden zur Familienkirmes und zur Beachparty herzlich ein und hoffen wieder auf viele Besucher.