Bippen. Den Hirschkäfer gibt es in Bippen häufiger als in vielen anderen Regionen. Wie sicher der Bestand ist, zeigt das Vorkommen von unterschiedlich alten Larven. Hirschkäfermeiler bieten ihnen zuverlässig Unterkunft und Nahrung.

Vor elf Jahren baute Achim Speer im Bippener Wald den ersten Meiler für die Hirschkäferlarven. Verrottendes Eichenholz ist die Basis eines solchen Meilers und Lebensgrundlage für die Larven, die dort vier bis sieben Jahre leben, um nach einer abschließenden Verpuppung als Hirschkäfer ein kurzes Leben zu führen. In wenigen Sommerwochen paaren sie sich und die Weibchen legen bis zu 20 Eier, aus denen sich die langlebigen Larven entwickeln. Totholz, Eichenhäcksel und krautig-holzige Pflanzenteile sind ihre bevorzugte Nahrung.

Projekt in der Maiburg

Diese individuellen Wachstumsansprüche erschweren dem Hirschkäfer das Überleben, nicht ohne Grund steht er seit Jahren auf der Roten Liste. Der Meiler bietet diese Zutaten und dazu eine Innentemperatur, die durch den permanent stattfindenden Zersetzungsprozess rund 35 Grad beträgt – Wohlfühlklima für die heranwachsenden Larven.

Zwei Jahre nach dem Bau des ersten Prototypen konnte der Gartenbauingenieur, Biologe und engagierte Naturfreund Speer weitere Aktive für seine Hirschkäfermeiler-Idee in Bippen gewinnen. Eichenstubben und Häcksel lieferten sowohl der örtliche Bauhof wie auch das Sägewerk Ortland, die Untere Naturschutzbehörde unterstützte das offizielle Projekt „Gehölz im Artland – Lebensraum für Hirschkäfer“ auf dem insgesamt 2,7 Hektar großen Flora-Fauna-Habitat in der Maiburg ebenfalls.

Viele Larven gesichtet

Sechs weitere Meiler wurden so für die bedrohten Hirschkäfer gebaut. Ein durchgehender Erfolg, wie die Beteiligten seit Jahren kontinuierlich feststellen. Zum einen sind regelmäßig Hirschkäfer in den warmen Sommerwochen zu sehen, etwa die Männchen beim Kampf um die Weibchen oder als brummende Kleinflugobjekte in der abendlichen Dämmerung.

Vor allem aber finden sich viele Larven verschiedener Jahrgänge auf engem Raum – je größer, umso älter. Ein gutes Zeichen für zuverlässigen Hirschkäfer-Nachwuchs. Und ein gutes Beispiel dafür, wie mit Know How und konsequentem Handeln eine bedrohte Art geschützt und ihr Bestand gesichert werden kann.