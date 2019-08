Was tut eine Badewanne auf einer Wiese in Schwagstorf? CC-Editor öffnen

Gehört nicht hierher: eine ausrangierte Badewanne. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld

Schwagstorf. Als Ernst-Gerd Kruse kürzlich an seiner Wiese in Kellinghausen vorbeifuhr, sah er von weitem einen größeren Gegenstand, der da nicht hingehörte. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich hierbei um eine ausrangierte Badewanne handelt, die jemand in der freien Natur entsorgt hat.