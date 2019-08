Ein 78-jähriger Motorradfahrer aus Münster kollidierte mit einem Auto in Berge (Landkreis Osnabrück). Foto: NWM-TV

Berge. Ein 78-jähriger Motorradfahrer aus Münster ist am Sonntag um 11.25 Uhr mit einem Auto in Berge kollidiert. Der Motorradfahrer wollte an einer Kreuzung nach links auf die Hauptstraße abbiegen, übersah aber eine vorfahrtsberechtigte 66-jährige Autofahrerin. Der 78-Jährige wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.