Berge/Wacken . Wenn Wacken ruft, ist das „Team Berge“ startbereit. Alljährlich macht sich die eingeschworene Truppe auf den Weg nach Schleswig-Holstein, um ihrem Hobby zu frönen. Ob der Metal auch beim 30. Festival noch so richtig schön dröhnt, davon berichtet der Berger Arzt Hermann Brands. Hier sein dritter Beitrag vom Open-Air-Festival.

Tag 3, schon wieder Wacken-Samstag. Der letzte Tag, leider, wie wir finden. Wir sind uns einig, in der Wackenwoche wäre zwischen Samstag und Sonntag noch Raum für einen zusätzlichen Tag, den man Wacktag nennen könnte und der arbeitsfrei wäre.

Am Freitag regnete es doch noch, gar nicht mal so wenig, wegen einer Unwetterwarnung wurde das Festival für zwei Stunden unterbrochen. Letztlich wurde nur ein Wetterchen daraus, offenbar hat sich das Unwetter im Raum Cuxhafen ausgetobt. Immerhin, für einige Stunden wurde das gesamte Gelände geräumt.



Wacken nahm es gelassen, Team Berge ebenfalls, unser Wohnzimmer ist wasserdicht, zeitweise suchte Carsten aus Emsbüren Schutz unter unserem Dach. Aber am Ende schien wieder die Sonne und bescherte allen Metalheadz einen grandiosen Sonnenuntergang, den Sharon den Adel von der niederländischen Band Whithin Temptation nicht minder grandios untermalte. Ebenso genial spielten danach Hansi Kürsch und Jon Schaffer mit ihrem gemeinsamen Projekt Demons and Wizzards auf.



Kulinarisch wurde der Tag von Ingo gerettet, als er zum Grillen mehrere Kilo Bratkartoffeln zauberte. Eigentlich braucht der Metalhead nur Fleisch, aber schön, dass unser Koch mehr kann.

Sorgen bereitet uns unser Notstromaggregat, das zu schwächeln scheint. Darf es eigentlich nicht, immerhin hängen daran zwei Kühlschränke, die Zapfanlage und die Musik. Und die vielen Smartphones, die pausenlos aufgeladen werden müssen, damit der spätheimkehrende Metalhead seinen Weg zum Camp zurückfindet. Noch mehr Sorgen macht uns Roccos Auto, dessen Batterie offenbar ihren Geist aufgegeben hat.



Thorsten, nicht unser, sondern ein Security-Mann aus Hannover, geht bei uns ein und aus. Meistens, um sich Panzertape, Seitenschneider oder Hammer auszuleihen. Gelegentlich auch, um sein Bier bei uns im Kühlschrank kaltzustellen. Wenn wir mal eine anständige Arbeit suchen, meint er, würde er uns sofort bei seiner Firma unterbringen. Das Leben auf Wacken ist voller Chancen.

Heute glänzt das Festival noch einmal mit einigen Leckerbissen wie Uriah Heep oder Saxon, deren Bassist Timothy Carter, wenn nicht gerade auf Tour, im nördlichen Osnabrücker Landkreis lebt. Ebenfalls Osnabrücker sind Nachtblut, die dieses Mal die Wackinger Stage bespielen.



Mit einer Tradition hat Wacken allerdings gebrochen. Den Abschluss bis 3 Uhr macht dieses Jahr nicht wie üblich Subway To Sally, deren Auftritt findet bereits um die Mittagszeit statt. Stattdessen erledigt diesen Job die Powermetalband Rage um „Peavy“ Wagner aus Herne.

Ach, übrigens, für alle die seit dem vergangenen Jahr rätseln, was aus Felix geworden ist: Natürlich ist er inzwischen auf die Welt gekommen, am 12. August 2019, in sicherem Abstand zu allen zukünftigen Wackens, feiert er seinen ersten Geburtstag. Vielleicht hat er ja geahnt, welche Konflikt er seinem Opa damit erspart hat, auf jeden Fall würde mich nicht wundern, wenn er in 16 Jahren seinen Opa mit nach Wacken begleitet.