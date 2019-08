Fürstenau. Fachsimpeln unter Tierfreunden – dieses neue Gesprächs-Format bietet die Firma cdVet aus Fürstenau an. Der Hersteller von Produkten für die natürliche Tiergesundheit lädt dazu regelmäßig am Donnerstagabend ab 18 Uhr zu einem zwanglosen Austausch ein. Am 8. August findet nun das erste treffen statt.

„Keine Chemie für Ihren Hund – wie sich Wurmkuren, Antibiotika und Konservierungsstoffe auf die Gesundheit ihres Hundes auswirken“ so lautet das erste Thema des "Talk-Shops", der in der Firmenzentrale der Unternehmensgruppe an der Industriestraße in Fürstenau über die Bühne geht.

Neben einer kurzen Begrüßung seien die „Talk-Shops“ so organisiert, dass es kurze Infos von cdVet-Experten gebe. Dann könnten die Tierhalter ihre konkreten Fragen stellen und besprechen, erklärt Geschäftsführer Clemens Dingmann. Auch sei ein Besuch des neuen cdVet-Centers möglich, in dem die Produkte des Hauses und weiterer Marken angeboten würden, so der Firmenchef.

Tierbesitzer als beste Experten

Die Bezeichnung des Themenabends als „Talk-Shop“, die im Englischen für „Fachsimpeln“ stehe, sei Programm, betont Clemens Dingmann. Schließlich sei jeder Hundebesitzer individuell der beste Experte für sein Tier. Das Wissen der Tierfreunde und der Fachleute von cdVet könne nun beim "Talk-Shop" im Sinne der Tiergesundheit zusammengeführt werden.

Anmeldungen für die kostenlose Teilnehme an den Talk-Shops sind nicht erforderlich. Das Veranstaltungsmanagement des Hauses sei immer auf kleine und große Besuchergruppen vorbereitet, so Clemens Dingmann. Weitere Informationen zu cdVet sind unter www.cdvet.de zu finden.