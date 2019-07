Vertraut mit der Arbeit der Schiedspersonen und engagiert sind und waren Magdalena Föcke, Petra Sievers-Over-Behrens, Benno Trütken, Clemens Dust, Oliver Sporré, Liesel Hoevermann und Thomas Wagner. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau . Bei den Schiedspersonen in der Samtgemeinde Fürstenau hat es Veränderungen gegeben. In einem Festakt wurden Liesel Hoevermann und in Abwesenheit Johannes Wiebrock verabschiedet. Sie wirkten beide in dieser Funktion seit 15 Jahren in der Samtgemeinde.