Was hat es mit den Grabungen am Fürstenauer Schloss auf sich?

Mit einer Drohne haben die Mitarbeiter der Stadt- und Kreisarchäologie die Baustelle an der Schlossbrücke dokumentiert. Foto: Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrück

Fürstenau. Sie ist nicht zu übersehen: die Baustelle an der Südseite der Schlossbrücke in Fürstenau. Nun will die Stadt Fürstenau interessierten Bürgern vorstellen, was bisher bekannt geworden ist. Am Samstag, 3. August 2019, um 15 Uhr gibt es eine kostenlose, kurze Führung an der Baustelle.