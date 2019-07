Berge. Stolz auf ihre geleistete Arbeit können die Mitglieder der sich in Gründung befindlichen katholischen Landjugend Berge ebenso sein wie die Mitglieder des Tennisvereins und die zahlreichen Spender. Dank ihres Engagements ist jetzt der erste Beachtennis-Platz im Osnabrücker Land seiner Bestimmung übergeben worden.

Vorsitzender Klaus Warmbrunn hieß auf der Terrasse der Tennisanlage neben einer Abordnung der Landjugend, die mit mehr als 100 Personen im Rahmen ihrer 72-Stunden-Aktion im Einsatz war, besonders die Spender und die engagierten Vereinsmitglieder willkommen. „Die Eröffnung der ersten Beachtennis-Anlage im Landkreis ist schon eine Feier wert“, merkte Warmbrunn an. Sein besonderer Dank galt der Landjugend für ihr großes Engagement. „Wir sind glücklich und stolz, so einen Verein zu haben. Was die Landjugend geschaffen hat, ist phänomenal“, freute sich auch Winfried Beckmann, Vorsitzender des Kreissportbundes Osnabrücker Land.

Das offizielle Eröffnungsturnier wird am 25. August ab 13 Uhr zwischen den Tennisvereinen aus Bippen, Handrup, Grafeld und Berge ausgetragen.