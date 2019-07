Ein gelungenes Projekt von „Fürstenau aktiv“ ist das von Manfred Wesner gebaute und gut angenommene Schlösserherz an der Schlossbrücke. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. In Fürstenau soll sich wieder was tun. Die nächste Aktion „Wir für den Schlosspark“ ist für den 17. August 2019 ab 9 Uhr geplant. Treffpunkt ist der Schlossparkplatz. Weiterhin wirft das „Fest der Kulturen“ am 31. August seine Schatten voraus. Am Vorabend findet am Gefängnis eine Krimilesung statt.