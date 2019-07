Einen gelungenen Nachmittag erlebten die Senioren der beiden großen Berger Kirchengemeinden.Foto: Jürgen Schwietert

Berge. Die Ökumene lebt in Berge. Dieses wird immer wieder deutlich an den gemeinsamen Seniorennachmittagen, abwechselnd von den Kirchengemeinden St. Servatius und Luther veranstaltet. In diesem Jahr war die evangelische Kirchengemeinde an der Reihe. Ausrichter sind abwechselt die Frauengemeinschaft oder der Frauenkreis.