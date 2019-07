Ungefähr 900 Ecstasy-Tabletten hat ein Zeuge bei der Gartenarbeit in Fürstenau gefunden. Foto: Polizei Osnabrück

Fürstenau. Keinen vergrabenen Goldschatz, sondern Drogen im Wert von rund 50.000 Euro hat ein Zeuge bei Gartenarbeiten an der Straße An der Kemnade in Fürstenau gefunden. Die Polizei bittet um Hinweise.