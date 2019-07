Fürstenau. Seit mehr als zehn Jahren gibt es bereits den Bouleplatz am südlichen Schlossteich in Fürstenau. Er wurde seinerzeit unter der Regie von Günter Sponheuer angelegt. Seitdem ist er beliebter Treffpnkt für der Fürstenauer Boulespieler.

Boule – genauer gesagt Péntanque – ist ein beliebtes Spiel aus Frankreich. Es hat mittlerweile aber auch in Deutschland zahlreiche Liebhaber gefunden. Beim Boule-Spiel wird versucht, eine größere Metallkugel möglichst nahe an einer Zielkugel, auch Schweinchen genannt, zu platzieren. Dabei ist es auch erlaubt, die gegnerische Kugel durch gezielte Karambolage wegzudrücken. In der Regel spielen zwei Mannschaften gegeneinander.



Die Fürstenauer Boulespieler freuen sich ausgangs des Winters, wieder mit ihrem Sport beginnen zu können. In der Regel geht es je nach Witterung etwa Mitte April los. Ab dann treffen sie sich jeden Mittwoch und Samstag ab 15 Uhr. Gespielt wird etwa bis gegen 17 Uhr. Weil die Zahl der Teilnehmer zurückgeht, sind neue Mitspieler gerne gesehen. „Kommen Sie und spielen Sie mit“, sind Interessierte aufgerufen.

Weitere Informationen hierzu hat Horst Freye, Telefon 05901/674. In der Regel ist die Saison Ende September oder Mitte Oktober, wenn die Witterung wieder unfreundlicher wird, zu Ende. Der Abschluss wird dann im Café Wintering gefeiert.