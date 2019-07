Bippen . Der regelmäßige Austausch junger Menschen gehört in der Partnerschaft zwischen Bippen und der estnischen Kommune Viljandi Vald, vormals Paistu, von Anfang an dazu. Auch in diesem Jahr besuchten 16 jugendliche Esten zusammen mit zwei Betreuerinnen Bippen.

Zur gleichen Zeit ist auch eine Gruppe Erwachsener aus der estnischen Partnergemeinde vor Ort, manche Veranstaltungen besuchen die Generationen daher gemeinsam oder sie machen teils die gleichen Ausflüge. Darüber hinaus haben die Jugendlichen aber ein eigenes Programm und genießen es, unter sich zu sein – etwa beim Bogenschießen in Berge oder beim Spiel ohne Grenzen auf dem Kuhlhoff-Gelände, wo die jungen Esten auch in den dortigen Blockhütten wohnen.



Da Estnisch für die Bippener so schwer ist wie Deutsch für die Jugendlichen aus Viljandi Vald, finden die Unterhaltungen größtenteils auf Englisch statt. Lediglich Marie Kramer spricht etwas Deutsch, das hat die junge Estin von ihrem deutschen Vater gelernt und sie übersetzt bei diesem Aufenthalt, der nicht ihr erster ist. Daher ist ihr vieles vertraut, was für die anderen Jugendlichen aus Estland beim ersten Besuch noch neu und manchmal auch überraschend ist.

Die Häuser und gepflegten Gärten gefallen ihm gut, berichtet der junge Tönn Alas und natürlich die gut ausgebauten Straßen, in Estland gebe es da wohl mehr Löcher. Auch die Eiscafés in den Orten und das Freibad in Bippen besuchte er gerne.

Kaum Freibäder, aber Seen

In Estland gibt es kaum Freibäder, dafür aber viele Seen zum Schwimmen. Ursprüngliche Natur auf der einen Seite und technischer Fortschritt auf der anderen. Das Internet funktioniert in dem baltischen Land jedenfalls besser und deutlich schneller als in Bippen, erklärt Lisanna Laanralu unter zustimmendem Gelächter der anderen.

Das erzählten auch die deutschen Jugendlichen. Zu ihnen gehört Nele Heidhaus, die bereits selber zweimal in Viljandi Vald war und die dortigen Aufenthalte ebenso genossen hat wie die Treffen in Bippen. Während sich die jungen Esten erst auf der Reise nach Bippen kennenlernten, sind die Jugendlichen vor Ort seit Jahren miteinander vertraut, besuchen vielfach die gleichen Schulen.

Auch Lysann Penniggers, Friederike Buning und Birte Böning waren schon in Estland und gehören jetzt zum aktiven Gastgeber-Team auf dem Kuhlhoff. Für sie sind die regionalen Ausflüge nach Osnabrück oder nach Fürstenau trotz vertrauter Kulissen in Begleitung der Esten noch mal spannend. Wann hat man sonst schon mal die Chance, das Gefängnis im Fürstenauer Schloss zu besuchen?

Rundum-Wohlfühlpaket

Als erfahrene Organisatorinnen des Jugendaustausches haben Anita und Ellen Thole auch diesmal wieder alles so gut in die Wege geleitet, dass der sommerliche Aufenthalt in Bippen ein Rundum-Wohlfühlpaket für die Jugendlichen aus Estland darstellt.

Erfahrungen haben auch Jannis Kemper, Lukas Harbecke, Jannik Heidhaus und Christian Timmering mit dem deutsch-estnischen Jugendaustausch. Sie sind seit sechs Jahren dabei und schätzen die estnische Kultur. Besonders beeindruckt sie das traditionelle Singen und Tanzen, das für alle Generationen in Estland zum selbstverständlichen Lebensgefühl gehört und im Alltag gelebt wird. Den einen oder anderen Tanz haben sie mittlerweile gelernt, ihn zusammen mit den estnischen Jugendlichen zu tanzen ist dort auch viel selbstverständlicher als es in Deutschland üblich wäre.

Einige Brocken Estnisch haben sie zwischenzeitlich auch gelernt, etwa „neli lehma“, was übersetzt vier Kühe heißt. Der melodische Klang der estnischen Sprache klingt ein bisschen wie eine Elfensprache, ist mit 14 Fällen aber ziemlich schwer zu lernen.

Aus den jährlichen Jugendaustauschen sind immer wieder auch Freundschaften zwischen Esten und Bippenern entstanden, die über die Sommerzeit hinaus Bestand haben. Im nächsten Jahr fahren Jugendliche aus Bippen wieder nach Viljandi Vald.