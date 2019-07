Seit mehr als 60 Jahren mit Beiwagenmaschinen unterwegs: Horst und Edith Blume. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Die Freunde der Roller freuen sich immer wieder auf ihr Treffen in Fürstenau, in der Regel am ersten Juliwochenende. Jetzt war es auch wieder so weit. Rollerfreunde aus nah und fern erlebten drei gelungene Tage in Fürstenau. Dabei nahmen sie im Schulreitsportzentrum ihre Unterkunft. „Es ist praktisch ein Familientreffen. Jeder kennt jeden, auch von anderen Treffen“, sagt Organisator Manfred Seidel.