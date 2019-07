Die Gäste aus Paistu informierten sich bei Benno Trütken und Carmen Gerbus (von links) über das Kinderzentrum in Fürstenau. Foto: Jürgen Schwietert

Bippen/Fürstenau. Ein strammes Programm absolvieren die Gäste aus Paistu in Estland, jetzt Gemeinde Viljandi Vald, und ihre Gastgeber aus Bippen. Nach zwei abwechslungsreichen Tagen mit Besuch des deutschen Instituts für Lebensmitteltechnik in Quakenbrück und der Artlandbrauerei in Nortrup sowie des Marktes in Emmen ging es nun per Draisine nach Fürstenau. Hier wurden das Kinderzentrum und die Grundschule besucht.