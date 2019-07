Fürstenau. Vor 20 Jahren hat Fürstenaus Partnerstadt Hohen Neuendorf das Stadtrecht erhalten. Zum Festakt anlässlich des Jubiläums war auch eine Fürstenauer Delegation mit Bürgermeisterin Manuela Nestroy und Altbürgermeister Hebert Gans nach Hohen Neuendorf gereist.

Als Geschenk zum Stadtjubiläum überreichten die Fürstenau ein Niedersachsenross aus Porzellan, auf dessen Sockel Fürstenaus Verbundenheit zur Partnerstadt in Brandenburg dargestellt ist. Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt nutzte bei dem Festakt die Gelegenheit, Herbert Gans in würdiger Form zu verabschieden.



Manuela Nestroy hatte die Möglichkeit, die Stadt Fürstenau vorzustellen und Kontakt zu den Abgesandten anderer Partnerstädte Hohen Neuendorfs aufzunehmen. Neben Fürstenau unterhält die Stadt, die 1993 aus der Fusion der Gemeinden Bergfelde, Borgsdorf und Hohen Neuendorf entstanden ist, partnerschaftliche Beziehungen zu Müllheim (Baden-Württemberg), Janow Podlaskwi (Polen) und Bergerac (Frankreich). Zwischen den Partnerstädten habe sich ein reger Briefwechsel zum Ideenaustausch entwickelt, teilte Manuela Nestroy mit.

Begründet ist die Städtepartnerschaft mit der 1991 geschlossenen Patenschaft zwischen Fürstenau und der damals eigenständigen Gemeinde Borgsdorf. Durch den regen Kontakt zwischen den Ortswehren aus Fürstenau und Borgsdorf sowie durch regelmäßige Besuche in Hohen Neuendorf bei den Berlinfahrten wird die Städtepartnerschaft gepflegt. Steffen Apelt regte an die Partnerschaft zu Fürstenau weiter zu beleben. Erste Ideen wurden bereits ausgetauscht und sollen in den kommenden Monaten vertieft werden.