Hollenstede. Auf Einladung der Frauengemeinschaft (KFD) Hollenstede hat Diakon Hubert Siemer über die Arbeit des Umunomo Freundeskreis Bersenbrück und über dessen Arbeit im Bereich der Wasserprojekte in Afrika gesprochen. Außerdem ging es um die Benefiztour von Helmut Meyer aus Klein Bokern, der rund um die Ostsee gefahren ist und für das Projekt Spenden eingeworben hat.

Als Sprecher des Umunumo-Freundeskreises informierte Siemer über das seit 1993 laufende Projekt in Nigeria und machte den hohen Wert des Wassers deutlich, welches vor Ort als Grundwasser erst in fünfhundert Meter Tiefe anzutreffen sei. Das Projekt entstand im Rahmen einer Vakanzvertretung in der Pfarrei Bersenbrück durch einen Geistlichen aus Nigeria, der jetzt als Professor in Nigeria arbeite. Der Freundeskreis arbeite, so Siemer, eng mit Misereor zusammen. Jüngst sei eine Solarwasserversorgung im Gegenwert von 25 000 Euro fertiggestellt worden.



Helmut Meyer, der sich im August wieder auf Benefiztour, diesmal wie schon des Öfteren, nach Australien begibt, forderte: „Der Zugang zu sauberem Trinkwasser muss ein uneingeschränktes Menschenrecht sein.“ Nach dieser Maxime arbeite der Freundeskreis seit 28 Jahren. „Ob mit Wassertankbau oder mit Brunnenbau. Die Versorgung mit sauberem Wasser muss weltweit sichergestellt werden“, betont er. Dann ging er auf die aktuelle Flüchtlingsproblematik ein, die auch mit den Lebensverhältnissen und mit der Wasserversorgung zusammenhänge. Jeder dritte Mensch auf der Welt habe kein sicheres Trinkwasser.

Sodann schilderte Helmut Meyer seine am 26. Juni 2017 gestartete Radreise rund um die Ostsee. Mit der Fähre ging es nach Zwischenübernachtungen bei Bremen und Hamburg von Travemünde nach Malmö. Er sei mit zahlreichen Leuten ins Gespräch gekommen, habe Land und Leute und ihre Lebensgewohnheiten erlebt. Übernachtet habe er im Freien, in Privathaushalten und zur Not auch in einem Hotel oder dergleichen.

Schweden, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, überall wurde er mit offenen Armen aufgenommen, denn: „Ich fahre für den guten Zweck, für Wasser für Afrika.“ An zahlreichen Orten lernte er Menschen kennen, die mehr oder weniger seelenverwandt mit ihm waren, sich in Australien auskannten, aus Deutschland kamen oder ihr Kleingeld zusammenkratzten und es für Umunumo spendeten.

Er traf einen ehemaligen Ankumer, der aus seinen Fußballzeiten im Altkreis berichtete. Das nächste Benefiz-Projekt von Helmut Meyer startet ab August – wiederum für Umunumo. Als erster Sponsor wurde bereits die Firma Logotexx Osnabrück gewonnen.