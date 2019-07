Neu gestaltet wird der Straßenverkehrsbereich zwischen Grundschule und Schulreitsportzentrum. Die Bauarbeiten sollen bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Die Bauarbeiten an der Straße Am Gültum und an der Bürgerschützenstraße in Fürstenau zwischen der Einmündung Dalumer Straße (K 117) und dem Kinderzentrum/Schulreitsportgelände sind in vollem Gange.