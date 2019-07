Buenos Aires/Hollenstede. Die gebürtige Hollenstederin Nicole Klostermann lebt mit ihrer Familie in Argentinien und schreibt für eine argentinische Wochenzeitung. Regelmäßig berichtet sie zudem für das Bersenbrücker Kreisblatt über ihren Alltag in Südamerika. Hier die 15. E-Mail aus Argentinien.

Wir kennen das alle: Sie treffen in der Stadt einen Bekannten auf der Straße. Je nachdem wie sympathisch er Ihnen ist, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Begrüßung entsprechend zu dosieren. Den nervigen Nachbarn grüßen Sie vielleicht nur kurz und gequält, ihrem Steuerberater schütteln Sie schon freundlicher die Hand, und bei Ihrem noch unglaublich vitalen Erbonkel sei Ihnen besser eine herzliche Umarmung angeraten.



Hier in Argentinien allerdings, haben Sie in Sachen Begrüßungsritual schlichtweg keine Wahl. Egal welchen noch so entfernten Bekannten Sie irgendwo treffen, Sie küssen ihn zur Begrüßung auf die rechte Wange. Das ist hier so Usus, und wenn Sie nicht gleich in der „Ich-bin-ein-deutscher-Spießer“-Schublade landen wollen, dann sollten Sie das auch so tun. Ob es nun ihr Hausarzt ist, der Elektriker oder die gesamte Elternschaft des Schuljahrganges Ihrer Kinder, in Argentinien küssen Sie, was das Zeug hält.

Hübsche Menschen im Überfluss

Ich persönlich bin ja der Meinung, dass Argentinien mit überdurchschnittlich vielen hübschen Menschen ausgestattet ist. Insofern finde ich die Küsserei in den meisten Fällen auch überhaupt nicht unangenehm. Besonders dann natürlich, wenn es sich dabei auch noch um einen gut aussehenden Mittdreißiger handelt.

Allerdings hat, genau wie in Deutschland, auch in Argentinien seit geraumer Zeit der neumoderne Hipster-Vollbart Einzug gehalten. Vorzugsweise bei Männern im mittleren Alter, gerne in der Midlifecrisis. In manchen Fällen hat der Träger auch nur ein trauriges Stoppelfeld zu bieten und die pieksigen Borsten verursachen beim Küssen allenfalls Ausschlag. Oder Sie sehen schon von Weitem, dass da irgendwas im Barthaar hängt, das Sie wirklich nicht in ihrer Nähe haben wollen. In solchen aussichtslosen Momenten bleibt nur die Hoffnung, dass ihr Gegenüber nicht auch noch total verschwitzt ist.

Sich einfach Zeit nehmen

Zur ausladenden Kussbegrüßung nimmt man sich in Argentinien immer Zeit. Vor ein paar Tagen ließ ich einige Fußgänger über den Zebrastreifen. In der Mitte des Überweges trafen sich dabei alte Bekannte. Das „Hallo“ war riesig. Küsschen hier, Küsschen da, ein Riesenspass, ein kleiner Plausch - und das alles direkt vor meinem Auto. Da stand ich nun und wartete, dass das Ganze mitten auf der befahrenen Straße bald ein Ende haben würde. Das Schönste an der Sache war jedoch, dass niemand außer mir nervös wurde und sich aufregte. Weder die Fahrer hinter mir, noch die Argentinier, die in meinem Auto saßen.

Und natürlich hatten sie alle recht. Was sind schon 30 Sekunden Warten, wenn man jemandem die Freude gönnen kann, alte Freunde begrüßen zu können? Und so werde ich mich weiterhin in Gelassenheit üben und weiterhin meinen Gemüseverkäufer, den Parkwächter und meinetwegen auch die gesamte Festgemeinschaft auf Geburtstagen, Firmenfeiern und Grillfesten auf die rechte Wange küssen.

Anzeige Anzeige

Aber zum Schluss verrate ich Ihnen noch ein Geheimnis: Ich trage neuerdings diese kleinen Desinfektionstücher in meiner Handtasche herum. Dann ist auch so ein ungepflegter, verschwitzter Hipster-Bart kein langfristiges Problem mehr.