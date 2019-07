Berge. Viel Spaß hatten die Kinder, aber auch ihre Gäste, bei der Aufführung des jüngsten, von Dagmar Schwager mit den Kindern einstudierten Marionettenstücks „Die unglaubliche Reise von Nasewitz, Zahnklapp und Klipp-Klapp“ im Berger Jugendheim.

Wie berichtet, hatten die Akteure hierzu in der Kreativwerkstatt des Familienzentrums Pusteblume die verschiedensten Marionetten aus Pappmaché und Stoffresten gebaut.

Jetzt führten sie im Jugendheim in Berge das Stück vor interessierten Gästen, darunter Eltern und Schulklassen, auf. In der unglaublichen Reise geht es um Nasewitz, einen alten Mann, der auf einem Schrottplatz lebt. Gemeinsam mit seinem Freund Klipp-Klapp, dem Esel, und dessen eigenständigem, frechem Gebiss ging er in einer sprechenden Waschmaschine über das Seifenblasenmeer auf eine unglaubliche Reise. Unterwegs begegnen sie vielen seltsamen Wesen, unter anderem auch einem Toaster mit Schluckauf.

Sie geraten in eine Traumwelt, in der ihre Hilfe dringend gebraucht wird. Es gelingt ihnen, verlorene Erinnerungen wieder in die Gegenwart zurückzuholen und vor dem Vergessen zu retten.