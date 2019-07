Fürstenau. Der Bürgerschützenverein Fürstenau von 1658 feiert in der Stadt Fürstenau und auf dem Bürgerschützenplatz vom 12. bis zum 15. Juli sein 361. Bürgerschützenfest.

Die Fürstenauer Bevölkerung, besonders die Bürgerschützen mit ihren Garden, fiebern bereits dem zweiten Wochenende im Juli entgegen. Schon in der Vorwoche werden die Straßen wieder in den Schützenfarben erstrahlen und mit Eichengirlanden geschmückt. Die Avantgarde übt fleißig für ihren großen Auftritt. Die Abnahme des Präsentiermarsches erfolgt am Freitagabend. Hierzu treten Schützen und Garden am 12. Juli um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz an. Nach der Abnahme der Avantgarde schließt sich der Marsch durch die Innenstadt zum Festplatz an. Hier folgt um 19 Uhr ein ökumenischen Gottesdienst. Um 20 Uhr beginnt der Fürstenauer Schützenabend mit Ehrungen und Beförderungen, musikalisch begleitet von der Blaskapelle Andervenne.



Am Samstag, 13. Juli, findet das Kinderschützenfest statt. Garden und Kinder treten um 13.15 Uhr auf dem Pferdemarkt, Bürgerschützen und Musikzuge um 13.30 Uhr auf dem Schlossparkplatz an. Nach dem Empfang der Majestäten und der Ansprache der Kinderkönigin Paula Brinkschröder schließt sich der Umzug durch die Innenstadt an.

Ab 15 Uhr stehen Schützenplatz und Schießstände im Mittelpunkt. Für die Kinder ist ein großes Unterhaltungsprogramm mit der Hula-Hoop-Kinderwerkstatt aus Osnabrück geplant. Am Nachmittag ist auch der Bruderschützenverein Höne mit dabei. Die Vorstandsfrauen sowie Paula Brinkschröder laden zu Kaffee und Kuchen ein. Jugendkönigin Chelsea Binia ist gespannt, wer sie ablösen wird. Die Proklamation ist um 18 Uhr geplant. Zu Ehren der neuen Majestäten tanzt die Mädchengarde. Ab 21 Uhr steigt die große Zeltparty mit den Kult-Djs „Passenger – Die Partyschweine“. Der Tag endet mit dem Marsch zur Rathaustreppe und dem dort obligatorischen Kuss.

Am Sonntag, 14. Juli, beginnt die Festfolge um 11 Uhr mit der Parade der Avantgarde zu Ehren seiner Majestät Andreas Gerdes und seinem Gefolge sowie den Ehrengästen auf dem Marktplatz. Um 13.30 Uhr treten Schützen, Garden und Musikzüge zum sternförmigen Einmarsch auf den Platz am Schloss an. Nach dem Empfang der Majestäten mit der Ansprache des Königs erfolgt der Ausmarsch mit mehreren Musikzügen und Kutschen zum Festplatz.

Ab 15.30 Uhr laden die Vorstandsfrauen sowie Andreas Gerdes zu Kaffee und Kuchen ein. Um 17 Uhr startet das Königschießen; die Proklamation ist für 20 Uhr geplant. Im Zelt gibt es eine große Party. An beiden Tagen wird die Avantgarde wieder Jagd auf „Übeltäter“ machen und diese durch den Auditeur aburteilen lassen.

Am Montag klingt das Fest mit dem Kalberkönigsschießen aus. Den Auftakt bildet ab 11 Uhr ein Frühschoppen in der Gaststätte Schwedeneck. Um 12.30 Uhr wird von dort aus zum Festplatz marschiert. Um 13 Uhr beginnt die Nachfeier mit Kalberkönigschießen. Den musikalsichen Part übernehmen ein DJ-Team und die niederländische Brassband De Hijskraan. Und um 18 Uhr geht mit der Proklamation des neuen Kalberkönigs das 361. Bürgerschützenfest dem Ende entgegen.