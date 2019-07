Bippen. Die enorme Strecke von 600 375 Metern haben 200 Teilnehmer bei der 14. Auflage des 24-Stunden-Schwimmens in Bippen zurückgelegt. Trotz des durchwachsenen Wetters sind Schwimmeisterin Maria Kirk und der Förderverein Freibad Bippen mit der Beteiligung und dem Ergebnis sehr zufrieden.

Gefühlt war ganz Bippen an dem Wochenende im Freibad. Bei der Siegerehrung am Sonntagmorgen hob Anja Schmidt, Vorsitzende des Fördervereins, die Leistungen der beiden ältesten Teilnehmer Aenne Kürzel und Rolf Uphaus besonders hervor. Jüngste Schwimmerin war die fünfjährige Thea Schillingmann, die eine erstaunliche Strecke von 3200 Metern schwamm. Als jüngster männlicher Teilnehmer legte der fünfjährige Noah Schwietert beachtliche 400 Meter zurück. Rekordverdächtige 33 200 Meter schaffte Gerold Weete. Seine persönliche Bestleistung war vor einiger Zeit die Marathonstrecke von 42 Kilometern. Susanne Rathmann erreichte von den Frauen die längste Strecke von 18 000 Metern.







Bei den Jugendlichen schwamm Jorres Loharens unglaubliche 24 000 Meter und Carla Hollermann schaffte 12 000 Meter. Bei den Kindern schwamm Sophie Hollermann die längste Strecke mit 7000 Metern. Tjarde Schmidt und Friedrich Bielefeld schafften bei den Jungen beide jeweils 6000 Meter.

Die „Mannschaft ohne Namen“ setzte sich bei den Gruppen mit einem Durchschnitt von 9250 Metern durch. Für die besten Einzelschwimmer und Gruppen gab es Präsente oder Gutscheine. Zudem erhielten die Kinder Medaillen, gestiftet von Pokal Schmidt. Die beiden Glückskinder Thea und Noah zogen aus einer Lostrommel die Gewinner der Sachpreise.





Zur Sache Zahlen und Fakten zum 24-Stunden-Schwimmen Jüngste Teilnehmer: Thea Schillingmann (3200 Meter); Noah Schwietert (400 Meter). Älteste Teilnehmer: Aenne Kürzel und Rolf Uphaus. Die längsten Strecken geschwommen haben: Erwachsene: Gerold Weete (33 200 Meter), Susanne Rathmann (18 000 Meter); Jugendliche: Jorres Loharens (24 000 Meter), Carla Hollermann (12 000 Meter). Kinder: Tjarde Schmidt und Friedrich Bielefeld (beide 6000 Meter), Sophie Hollermann (7000 Meter). Die Gruppen haben durchschnittlich zurückgelegt: „Mannschaft ohne Namen“ (9250 Meter), „Wo ist Thorben1“ (7171 Meter), „Limococa“ (6950 Meter), „Lauftreff“ (5116 Meter), „Mannschaft ohne Namen Kids“ (4525 Meter), „OBS Berge Klasse 5c“ (4260 Meter), „Wo ist Thorben 2“ (3966 Meter), „Team Wiemerslage“ (2287 Meter), „„Berger Bus„“ (2083 Meter), „1. Herren BSC“ (1000 Meter). Taucherbrillen bekamen: Marieke Schillingmann, Sina Heiduk, Friedrich Bielefeld, Tjarde Schmidt, Jorres Loharens, Klara Schillingmann, Sophie Hollermann, Lina Sandner, Christoph Hilger. Schwimmbrillen bekamen: Jonas Lömker, Marvin Heiduk, Marta Wille, Julia Heiduk, Nina Upmann, Thea Schillingmann, Charlotte Thale, Kira Stöckelmann, Lennard Gramann, Carla Wiemerslage, Marie Schwietert, Ida Schulz, Raphael Stottmann, Oliver Wolke.





„Ich bin stolz auf euch“, verkündete Anja Schmidt am Sonntagmorgen den jubelnden Teilnehmern bei der Siegerehrung. Sie bedankte sich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, insbesondere für die hervorragende Verpflegung. Selbst gebackener Kuchen, Eis, Süßigkeiten, Bratwurst, Pommes, Suppe sowie Leckereien vom Grill und ein üppiges Frühstück ließen bei den Schwimmern keine Wünsche offen.









Schwimmmeisterin Maria Kirk war von Samstagmorgen, 8 Uhr, bis Sonntagmittag, 13 Uhr, durchgängig ständige Ansprechpartnerin. „Während der gesamten 24 Stunden waren immer Schwimmer im Wasser“, erklärt sie. Sie ist die Ideengeberin für das 24-Stunden-Schwimmen und hat diese Aktion seinerzeit ins Lebens gerufen. „Alle Beteiligten waren hoch motiviert“, freute sie sich und bedankte sich bei allen Spendern und Sponsoren.

Bahn um Bahn schwammen die großen und kleinen Teilnehmer während des 24-Stunden-Schwimmens in dem kleinen, aber feinen Waldbad, eingebettet in der freien Natur. Nicht nur Schwimmer aus Bippen und der Samtgemeinde Fürstenau waren am Start. Auch aus den benachbarten Gemeinden wie Eggermühlen und Bersenbrück beteiligten sich Menschen am Schwimmen für den guten Zweck.

Zwischendurch machten sie es sich auf der Liegewiese bequem. Auch Michele hat bereits 1000 Meter zurückgelegt und macht erstmal eine Pause. Leon bereitet sich auf seinen Einsatz vor. An den liebevoll dekorierten Tischen unter den großen Pavillons sitzen zwei Damen, die sich gerade von ihrem Schwimmeinsatz erholen. „Ich hatte Verwandte aus den USA zu Besuch. Die waren von der Veranstaltung total begeistert“, verrät die eine von ihnen. „Ein tolles Event“, kommentiert eine ehemalige Bippenerin, die aus Berlin angereist ist.

Auch Silke Loharens kommt gerne hierher: „Es macht total viel Spaß“, sagt sie. „Viele schwimmen hier, um an ihrem persönlichen Erfolg zu arbeiten“, weiß Simone Ackmann, eine der ehrenamtlichen Helferinnen. Die ältesten Teilnehmer sind weit über achtzig, und auch die jüngsten, die gerade ihr Seepferdchen gemacht haben, sind mit dabei. Alle sind begeistert von der Veranstaltung.

Das Startgeld und die Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Essen sind für den Förderverein bestimmt. Dieser hat schon viele Projekte angestoßen, wie zum Beispiel die schönen Strandkörbe, die Pavillons und Liegen.