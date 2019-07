Schwagstorf. Seit einem Vierteljahrhundert setzt sich Ruth Sabelhaus aus Grafeld als Erzieherin mit Herzblut und Leidenschaft für den Kindergarten St. Bartholomäus Schwagstorf ein. Vor vier Jahren übernahm sie die Leitung der Einrichtung.

Im Namen der Kirchengemeinde überbrachte die pastorale Koordinatorin Christiane Becker Glückwünsche verbunden mit Gottes reichem Segen zum 25-jährigen Jubiläum. Zu den Gratulanten gehörten neben ihrer Familie die Kolleginnen, Vertreter der Kirchengemeinde, Elternvertreter und natürlich die Kindergartenkinder.



Ihre Ausbildung zur Erzieherin absolvierte die gebürtige Schwagstorferin im damaligen Wilhelmstift in Osnabrück. Ein Jahr arbeitete sie zunächst als Erzieherin im Marienstift Kellinghausen, bevor sie dann in den Kindergarten St. Bartholomäus wechselte, in dem sie bis heute ununterbrochen tätig ist. Im Mai 2015 übernahm Ruth Sabelhaus die Leitung des Kindergartens und 2017 auch die Leitung der Kinderkrippe.

„Vor 25 Jahren gab es noch keinen Computer. Da haben wir noch mit Karteikarten gearbeitet. Es gab keine Ganztagsgruppen und kaum Krippen.“ Mit diesen Worten ging Christiane Becker zu Beginn ihrer Laudatio auf die damalige Kindergartenlandschaft ein. Eine Grundvoraussetzung müsse jede Erzieherin mitbringen, das sei die Liebe zu den Menschen.

„Grundsätzlich ist jeder Mensch von Gott gewollt“, so Christiane Becker weiter, „nach dieser Prämisse arbeitest du seit 25 Jahren aus tiefster Überzeugung. Wenn ich einen Hut hätte, würde ich ihn vor dir ziehen.“

Stellvertretend für das Kindergarten-Team gratulierte Doreen Theisling der Kindergartenleiterin zu ihrem Dienstjubiläum. Sie zitierte Albert Einstein: „Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung“, und zählte die vielfältigen Aufgaben auf, die Ruth Sabelhaus im Berufsalltag zu erledigen hat. Sie dankte der Jubilarin für ihr offenes Ohr, ihre Unterstützung und Hilfsbereitschaft.

Birgit Veerkamp und Daniel Unfeld, die beiden Leiter der benachbarten Kindergärten St. Katharina in Fürstenau und St. Servatius in Berge, schlossen sich den Glückwünschen an. Ebenso bedankte sich Petra Hummert im Namen des Elternbeirates und der Elternschaft für die gute Begleitung ihrer Kinder.

Die Kindergartenkinder überraschten die Jubilarin mit ihrem Lied: „Jubiläum feiern wir mit dir.“ Mit den Erzieherinnen überreichten sie der Kindergartenleiterin einen grünen Kranz mit Spielzeug und einer „25“ darin.

Sichtlich gerührt bedankte sich Ruth Sabelhaus für die gute partnerschaftliche Zusammenarbeit und bei ihrem Ehemann Jürgen und den drei Söhnen für das Verständnis und die Geduld. In der Kindergartenarbeit habe sich viel getan hinsichtlich pädagogischer Konzepte oder Qualitätsmanagement. Jeder Tag bringe neue Herausforderungen: „Ich freue mich auf das, was noch kommt!“