Neue Jugendpflegerin in der Samtgemeinde Fürstenau ist Kristina Heidemann. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau . Erste Fürstenauer Luft geschnuppert hat die neue Jugendpflegerin Kristina Heidemann bereits. Sie ist seit dem 1. Juni die neue Jugendpflegerin in der Samtgemeinde Fürstenau und hat Stefan Bartling abgelöst. Kristina Heidemann kommt aus Kettenkamp und ist somit schnell an ihrem Arbeitsplatz in Fürstenau im Jugend- und Kulturzentrum in der Roten Schule an der Bahnhofstraße.