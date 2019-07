Fürstenau. Neben Joachim Minneker, dem Geschäftsführer des Pastor- Arning-Hauses Fürstenau, sind im Rahmen des Sommerfestes fünf verdiente Mitarbeiterinnen für ihre langjährige Betriebstreue geehrt worden.

Joachim Minneker sprach den Jubilarinnen Birgit Stein, Viola Beer, Andrea Klaus-Kandelhardt, Steffi Sündram und Beate Strieder besonderen Dank und Anerkennung für ihr hohes Engagement und ihre Verbundenheit zum Pastor-Arning-Haus aus. „Gerade in Zeiten, in denen es schwierig ist, gute Mitarbeiter zu finden, ist es wichtig, die Arbeit der Kolleginnen wertzuschätzen“, betonte er.

Dann trat Geschäftsführer Udo Hoffeld vor und gratulierte Joachim Minneker für sein zehnjähriges Jubiläum als Einrichtungsleitung. „Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er hat der Einrichtung seinen Stempel aufgedrückt“, hob er hervor. Pastorin Anke Kusche von der Kirchengemeinde St. Georg und Dirk Baumgart sowie Paul Weymann vom Vorstand des evangelischen Krankenhausvereins bedankten sich für die gute Zusammenarbeit.

Einsatz für pflegebedürftigen Menschen

Seit 35 Jahren setzen sich Birgit Stein und Viola Beer für die pflegebedürftigen Menschen im Pastor-Arning-Haus ein. „Beide Mitarbeiterinnen sind mit dem Haus in besonderer Weise verbunden, da sie seinerzeit in dem evangelischen Krankenhaus geboren wurden, was die Identifikation mit dem Arbeitsplatz ungemein fördert“, stellte Minneker fest.

Birgit Stein engagiert sich als stellvertretende Einrichtungsleitung und setzt sich zudem unermüdlich als Pflegedienstleiterin ein. Viola Beer ist seit 35 Jahren als verlässliche Mitarbeiterin in der Hauswirtschaft tätig und kümmert sich auf diese Weise um die Bedürfnisse der Bewohner und Bewohnerinnen. Auf 30 Jahre Betriebstreue blickt Andrea Klaus-Kandelhardt zurück. Als Praxismentorin bildet sie Auszubildende aus. „Sie ist eine geschätzte Kollegin, die sich neben ihrer Arbeit als Pflegefachkraft auch als stellvertretende Pflegedienstleiterin einsetzt“, so Joachim Minneker.

Bindeglied zur Kirchengemeinde

Steffi Sündram ist seit 20 Jahren in der Hauswirtschaft hauptsächlich in der Küche beschäftigt. „Dass sie gut kochen kann, weiß jeder hier im Haus“, verriet der Geschäftsführer. Seit zehn Jahren setzt sich Beate Strieder im sozialen Dienst ein und sorgt dafür, dass die Bewohner zusätzlich zur Pflege gut betreut werden. Vorher war sie in der Pflege beschäftigt. Sie ist zudem das Bindeglied zur evangelischen Kirchengemeinde St. Georg.