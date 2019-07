Fürstenau. Das Projekt „Pfiffige Jungs“ am evangelischen Kindergarten St. Georg in Fürstenau ist zu Ende gegangen. Die Teilnehmer freuten sich über eine Urkunde. Die Erzieher Jan Sempt und Simon Hausfeld haben in diesem gelungenen Projekt das Selbstvertrauen der beteiligten Jungs gestärkt.

Bei der Übergabe der Urkunden ging Jan Sempt auf das Projekt sowie die Idee hierzu ein. Es gebe zahlreiche Projekte für Mädchen, Projekte die ihr Selbstvertrauen stärken und sie zu richtigen Verhaltensweisen in konfrontierenden Lebenslagen anleiten. Für Jungs aber habe es bisher so gut wie keine entsprechenden Angebote gegeben. „Die Jungs sind auf der Strecke geblieben“, so Jan Sempt. Aus diesem Grund sei das Projekt „Pfiffige Jungs - Ganze Kerle“ entwickelt worden.

Immer zu Beginn der Einheiten gab es ein Begrüßungsritual mit einem Abklatschen zu „Schön dass es dich gibt“. Dieses machte bereits deutlich, dass alle Jungs mitgenommen werden. Mit einem spielerischen Aufwärmspiel ging es dann los. Es musste aber immer fair bleiben, darauf legten die beiden Erzieher besonderen Wert. Frage- und Antwortspiele verlangten den nötigen Ernst. Und nach und nach wurden die Jungs selbstbewusster; ihr Verhalten gegenüber Spielkameraden und Erzieher gerechter.

Schluss heißt Schluss!

Sie lernten in sportlicher Rauferei, dass weder gekniffen noch geschlagen werden darf. Schubsen und Ziehen von der Matte hingegen seien regelkonforme Aktionen. Besonderes Augenmerk wurde auf die Situationsanalyse gelegt. Was ist noch Spiel, was ist schon Ernst und wie erkenne ich die Situation? Auch dieses können die Jungs jetzt. Und sie wissen auch: Schluss heißt Schluss. Weiterhin gehörten Mannschaftsspiele dazu. Und so ganz nebenbei lernten die Jungs: Auch das Verlieren gehört dazu. Und wenn dann die Zeit mal wieder vorbei wahr, gab es ein dem Begrüßungsritual vergleichbares Abschiedsritual: „Schön, dass es dich gibt“.

Mit einem Dank an das Jugendamt für die Bereitstellung der Mittel sowie an die Eltern für ihren Vertrauensbeweis und an den Kindergarten endete Jan Sempt. Er machte deutlich: Die Jungs haben sich positiv entwickelt. Dann gab es Medaillen, ein Geschenk und die Urkunden. Darin hieß es: „Du hast zehn Wochen mit uns verbracht und eine Menge zum Umgang miteinander gelernt. Wir hoffen, dass du in Zukunft viele von den gelernten Regeln nutzen kannst. Bleibe immer fair zu anderen Menschen“. „Die Kinder sind gewachsen in den zehn Wochen; nicht nur körperlich auch innerlich“, freute sich Kindergartenleiterin Astrid Dennig über das gelungene Projekt. Sie hofft, dass es erneut angeboten werden kann.